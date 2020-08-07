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الرئيس اللبناني: نهدف إلى تبيان حقيقة انفجار المرفأ وتحقيق العدالة

04:10 م الجمعة 07 أغسطس 2020
الرئيس اللبناني: نهدف إلى تبيان حقيقة انفجار المرفأ وتحقيق العدالة

الرئيس اللبناني ميشال عون

بيروت- ( د ب أ ):

قال رئيس الجمهورية اللبنانية، العماد ميشال عون اليوم الجمعة إن هدفه هو تبيان حقيقة انفجار المرفأ وتحقيق العدالة ،معتبراً أن المطالبة بالتحقيق الدولي في هذه القضية هدفه تضييع الحقيقة.

جاءت تصريحات الرئيس عون في حوار مع الصحفيين المعتمدين في القصر الجمهوري، قبل ظهر اليوم، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية .

وقال الرئيس عون إن "هدفه تبيان حقيقة انفجار مرفأ بيروت من خلال التحقيق الجاري"، مشدداً على "تحقيق العدالة وأن أحداً لا يمكنه أن يدفعه باتجاه الخطأ أو يمنعه من كشف الحقائق".

ولفت الرئيس عون إلى أنه في ظل الكلام عن قيام حكومة وحدة وطنية، "يجب تحضير الاجواء المناسبة لذلك، ولا يمكننا أن ندعو إلى حكومة وحدة لنصل إلى الانقسام الذي شهدناه في الحكومات".

وأشار إلى أن " الاهتمام حالياً لا ينحصر فقط بتأمين المواد الغذائية والطبية لبيروت، بل باعادة أعمارها إيضاً".

يشار إلى الانفجار الذي وقع في مرفا بيروت الثلاثاء الماضي خلف 154 قتيلا و زهاء خمسة الاف جريح ودمارا هائلا واضرارا بالعديد من الأبنية .

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