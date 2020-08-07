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ضربات إسرائيلية على غزة بعد إطلاق بالونات حارقة من القطاع

09:59 ص الجمعة 07 أغسطس 2020
ضربات إسرائيلية على غزة بعد إطلاق بالونات حارقة من القطاع

اعتصام في غزة ضد ضم اسرائيل لأراض في الضفة الغربية

القدس المُحتلة- (أ ف ب):

شنّ الجيش الإسرائيلي ليل الخميس الجمعة غارات على مواقع لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزّة بعد إطلاق بالونات حارقة من القطاع الفلسطيني باتّجاه الأراضي الإسرائيليّة، حسب ما أعلنت مصادر أمنيّة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان "أغارت طائرات حربية قبل قليل على بنية تحتية تحت أرضية تابعة لمنظمة حماس الإرهابية في شمال قطاع غزة ردًا على إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية خلال اليوم" نفسه.

وبحسب مصادر أمنية في غزة، فإن هذه الضربات، وهي الثانية منذ بداية الأسبوع، استهدفت موقعا لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس الإسلامية التي تسيطر على القطاع. وقالت المصادر إن الغارات الإسرائيلية تسببت بأضرار مادية، دون وقوع إصابات.

وفي السنوات الأخيرة، تواجهت حركة حماس وإسرائيل في ثلاث حروب (2008، 2012، 2014).

وعلى الرغم من إرساء هدنة في الأشهر الأخيرة، سجل تبادل متقطّع لإطلاق النار أطلقت خلاله صواريخ من القطاع باتجاه إسرائيل التي ردّت بشن غارات على أهداف لحماس في غزة.

هذا المحتوى من

الاحتلال الاسرائيلي قطاع غزة

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