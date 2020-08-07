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كوريا الجنوبية تسجل 20 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

07:55 ص الجمعة 07 أغسطس 2020
كوريا الجنوبية تسجل 20 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أرشيفية

سول - (أ ش أ):
أعلنت سلطات الصحة الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، تسجيل 20 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وأوضحت السلطات الصحية وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، أن البلاد سجلت 20 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى منتصف أمس الخميس مما رفع حصيلة الإصابات إلى 14,519 حالة ومن بين الـ20 حالة الجديدة جاءت 9 حالات للعدوى المحلية و11 حالة وافدة من الخارج.
ويعلن مركز تدابير الحجر الصحي الكوري الجنوبي في غضون الساعة العاشرة صباح كل يوم آخر الإحصاءات المتعلقة بمرضى كوفيد-19.

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