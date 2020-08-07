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السعودية ترسل أكثر من 120 طن مساعدات إغاثية إلي لبنان

08:20 ص الجمعة 07 أغسطس 2020
السعودية ترسل أكثر من 120 طن مساعدات إغاثية إلي لبنان

أرشيفية

الرياض - (أ ش أ):
سير مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم الجمعة أولى طلائع الجسر الجوي السعودي إلي لبنان بهدف مساعدة منكوبي انفجار مرفأ بيروت للتخفيف من مصابهم عبر تقديم الدعم الإنساني والإغاثي لهم.
ووفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس) فقد انطلقت اليوم طائرتان إغاثيتان من مطار الملك خالد الدولي تحملان أكثر من 120 طنا من الأدوية والأجهزة والمحاليل والمستلزمات الطبية والإسعافية والحقائب الإيوائية والمواد الغذائية، تمهيدا لنقلها للمتضررين في بيروت، يرافقها فريق مختص من المركز لمتابعة عمليات التوزيع والإشراف عليها.
وأوضح المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبد العزير الربيعة، أن الجسر الإغاثي الذي انطلق اليوم يأتي تنفيذا للتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتقديم مساعدات طبية وإنسانية عاجلة للشعب اللبناني عبر المركز لدعمه في تجاوز تبعات انفجار بيروت.

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السعودية مساعدات إغاثة لبنان

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