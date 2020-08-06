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جبران باسيل عن انفجار بيروت: المسؤولون عن الجريمة يجب أن يحاكموا

01:45 م الخميس 06 أغسطس 2020
جبران باسيل عن انفجار بيروت: المسؤولون عن الجريمة يجب أن يحاكموا

جبران باسيل

وكالات:

دعا رئيس التيار الوطني الحر اللبناني، جبران باسيل، إلى محاكمة المسؤولين عما وصفه بـ "جريمة انفجار بيروت"، في أول تعليق له على الحادث المروّع الذي أودى بحياة 137 شخصًا على الأقل وأصاب أكثر من 5 آلاف.
وغرّد صهر الرئيس اللبناني ميشال عون، في أول تعليق على الحادث، عبر تويتر، الخميس: "الحزن على الضحايا والدمار كبير، لكن إرادة الحياة أقوى".
وأضاف أن "المسؤولين عن الجريمة بالقصد أو بالاهمال يجب أن يحاكموا"، معتبرا أنه "أمام بيروت والعدالة لأجلها لا يوجد كبير ولا صغير، لا رئيس ولا وزير ولا مدير".
وختم مؤكدا أنه "بوحدتنا وبإرادة اللبنانيين المقيمين والمنتشرين وبدعم أصدقائنا سنعيد إعمار بيروت".

وهز انفجار يُعد الأقوى في تاريخ لبنان، مرفأ بيروت يوم الثلاثاء، عم صداه في أرجاء المدينة وأدى إلى تهشم الشرفات والنوافذ، وإلى سقوط عدد كبير من الضحايا، تاركًا 300 ألف شخص بلا مأوى.
وأعلنت الحكومة اللبنانية بيروت مدينة منكوبة، كما أعلنت فيها حالة الطوارئ لمدة أسبوعين، وفرضت الإقامة الجبرية على المسؤولين عن ملف تخزين المواد الخطرة التي انفجرت في المرفأ.

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