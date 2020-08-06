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الصحة العالمية تحث منطقة آسيا على سرعة استئناف خدمات الرعاية الصحية الأساسية

02:02 م الخميس 06 أغسطس 2020
الصحة العالمية تحث منطقة آسيا على سرعة استئناف خدمات الرعاية الصحية الأساسية

منظمة الصحة العالمية

بانكوك - (د ب أ):

طالبت بونام خيترابال سينج المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في جنوب شرق آسيا دول المنظمة "بتسريع استئناف" الخدمات التي تأثرت بسبب "الضغط الكبير" الذي أصاب الأنظمة الصحية بسبب تفشي فيروس كورونا.

وحذرت سينج اليوم الخميس من أن مثل هذا التوقف للخدمات "يمكن أن يكون له تأثير مميت أكثر من تفشي فيروس كورونا".

وقالت منظمة الصحة العالمية إن الوباء اضطر المستشفيات لإعادة توجيه طواقم العمل وإلغاء العلاجات الاختيارية ووقف خدمات العيادات الخارجية.

ومن بين الخدمات التي تضررت بصورة مباشرة "اللقاحات الروتينية" بجانب علاج السرطان والأمراض غير المعدية مثل السكرى.

وقالت سينج " علينا أن نتحرك بسرعة لاستعادة الخدمات الصحية الأساسية والحفاظ عليها".

وقد تم تسجيل أكثر من 2.3 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا في منطقة جنوب شرق آسيا، ونحو 50 ألف حالة وفاة بالفيروس.

وقد تم تسجيل نحو مليوني حالة إصابة بالفيروس وأكثر من 40 ألف حالة وفاة في الهند، التي تعد أعلى ثالث دولة على مستوى العالم من حيث الاصابات بفيروس كورونا والخامسة من حيث الوفيات.

منظمة الصحة العالمية خدمات الرعاية الصحية الأساسية آسيا بانكوك

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