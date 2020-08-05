سفير مصر بلبنان يتفقد عمل المستشفى الميداني باستقبال جرحى انفجار ميناء بيروت

بيروت- (أ ش أ):

تفقد سفير مصر لدى لبنان الدكتور ياسر علوي، عمل المركز الطبي الاستشفائي المصري (المستشفى الميداني المصري في بيروت) لمتابعة سير العمل به واستقبال المرضى، وكذلك جهود إسعاف المصابين والمتضررين من حادث الانفجار المدمر الذي وقع بميناء بيروت البحري وأصاب العاصمة اللبنانية بأكملها.

وكان المستشفى الميداني المصري في بيروت قد بدأ منذ مساء أمس في استقبال المصابين جراء الانفجار الذي تعرضت له بيروت.

وكانت مصر قد قررت منتصف شهر يناير الماضي تشغيل المركز الطبي بشكل فوري ولحين افتتاحه رسميا، حيث يقدم الخدمات الطبية والعلاجية بصورة مجانية بالكامل، لكافة المتواجدين على أرض لبنان ومن جميع مناطقه، ولأبناء الجالية المصرية بلبنان، وذلك في إطار الالتزام المصري بدعم لبنان ومساندته، لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي يمر بها لبنان وتضامنا ودعما للشعب اللبناني الشقيق.

ويضم المركز الطبي الاستشفائي المصري مجموعة من أحدث الأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية وكافة التجهيزات اللازمة من أجهزة الأشعة ومختبرات التحاليل المتكاملة، على نحو يقدم معه المركز الخدمات الطبية والصحية اللائقة والمتميزة لمن يترددون عليه.

كما يضم المركز غرفتين لإجراء العمليات الجراحية وأحدث أجهزة التعقيم الطبية وفق النظم العالمية، فضلا عن عيادة متكاملة لصرف الأدوية مجانا عقب انتهاء الكشف الطبي على المريض داخل المركز.