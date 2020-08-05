وزير الاقتصاد اللبناني : لا أزمة طحين أو خبز في البلاد

بيروت- (د ب أ):

أكد وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني راوول نعمه اليوم الأربعاء عدم وجود أزمة طحين أو خبز في البلاد.

وقالت نعمه في بيان صحفي اليوم أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام": "أعددنا دراسة في مديرية الحبوب بالتنسيق مع المعنيين، وتأكدنا أن كمية الطحين في الأسواق والقادمة في طريقها إلى لبنان توفر حاجة السوق اللبناني لفترة طويلة، وبالتالي لا أزمة طحين وخبز".

وبدوره، قدم النائب مروان حماده استقالته من مجلس النواب، في كتاب أودعه صباح اليوم الأمانة العامة للمجلس.

وطالب حماده بتشكيل لجنة تحقيق دولية وتحريك المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

وكان مرفأ بيروت شهد أمس انفجاراً ضخما ناجما عن حوالي 2750 طنا من المواد شديدة الانفجار ، وأحدث الانفجار دماراً شاملاً في المرفأ ومحيطه وفي شوارع العاصمة، وامتدت الأضرار إلى مسافات واسعة، كما تضررت العديد من المستشفيات في العاصمة وباتت غير صالحة للاستخدام.

وأعلن الصليب الأحمر اللبناني صباح اليوم ارتفاع عدد قتلى الانفجارات التي شهدها المرفأ إلى مئة قتيل، بالإضافة إلى حوالي أربعة آلاف مصاب.