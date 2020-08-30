العراق.. تشكيل لجنة تحقيق تختص بقضايا الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية
بغداد - أ ش أ
قرر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، تشكيل لجنة تحقيقية تختص بقضايا الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية.
وقال الكاظمي - في كلمة له بمناسبة ذكرى عاشوراء أوردتها قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - "يجب الاستفادة من دروس الإمام الحسين.. وإن العراقيين حولوا دروس التاريخ إلى مادة إنتاج مجتمعي".. مشيرا إلى إنهاء المرحلة الأولى بتقصي الحقائق التي رافقت الانتهاكات ضد المتظاهرين في أكتوبر الماضي، مؤكداً البدء بإحصاء الجرحى وضحايا التظاهرات لنيل استحقاقاتهم.
وأوضح "لن نتوانى في تطبيق القانون ضد المعتدين على الممتلكات العامة والخاصة".. مضيفا "سنواجه الاعتداء على الأجهزة الأمنية والكوادر الطبية بأشد الإجراءات القانونية".
وتابع الكاظمي قائلا "لن نسمح بأن يجرنا أحد أو طرف إلى اللادولة"، موضحاً أن "الانتخابات المبكرة هي التزامنا الثابت أمام الشعب العراقي".
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