إسبانيا: إخلاء نحو 2400 شخص إثر اندلاع حرائق الغابات

مدريد - أ ش أ

أعلنت السلطات الإسبانية، اليوم الأحد، إخلاء نحو 400ر2 شخص بعد الفشل في السيطرة على حرائق الغابات التي اجتاحت إقليم أندلسية جنوبي البلاد.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن الحريق اندلع يوم الخميس الماضي في جبال تقع بالقرب من بلدة "ألموناستير لا ريال" والتهمت 90 كم.

وأضافت الشبكة أن 24 طائرة ومروحية واحدة ساهمت مع 450 شخصا في إخماد الحرائق من بينهم رجال الإطفاء والطوارئ الذين عملوا طيلة أمس السبت لإخماد الحريق.

وأشارت الشبكة إلى أنه قد تم إخلاء 70 شخصا أخرين أمس بسبب إندلاع حريق في بلدة "مولة" الواقعة في منطقة "مرسيا" بجنوب شرق البلاد.