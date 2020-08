بسبب مزاعم صحية مضللة.. "تويتر" يقيد التفاعل مع تغريدة لترامب

واشنطن - (د ب أ)



قيد موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، التفاعل مع تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، وميزت المنشور بعلامة كونه ينتهك قواعد النزاهة المدنية والانتخابية.

وقال الشركة المسؤولة عن "تويتر" إن التغريدة تتضمن "مزاعم صحية مضللة قد تثني الناس عن المشاركة في التصويت"، لكنه لن يحذف التغريدة لأنها تتعلق بالمصلحة العامة.

So now the Democrats are using Mail Drop Boxes, which are a voter security disaster. Among other things, they make it possible for a person to vote multiple times. Also, who controls them, are they placed in Republican or Democrat areas? They are not Covid sanitized. A big fraud!