أكثر الكلمات إنتشاراً

وقف إطلاق النار في ليبيا تنسيق الجامعات الأهلي والزمالك الجامعات الأهلية سد النهضة انتخابات الشيوخ أسعار الذهب مايغلاش عليك فيروس كورونا الطقس

بسبب مزاعم صحية مضللة.. "تويتر" يقيد التفاعل مع تغريدة لترامب

09:20 م الأحد 23 أغسطس 2020
بسبب مزاعم صحية مضللة.. "تويتر" يقيد التفاعل مع تغريدة لترامب

دونالد ترامب

واشنطن - (د ب أ)


قيد موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، التفاعل مع تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، وميزت المنشور بعلامة كونه ينتهك قواعد النزاهة المدنية والانتخابية.

وقال الشركة المسؤولة عن "تويتر" إن التغريدة تتضمن "مزاعم صحية مضللة قد تثني الناس عن المشاركة في التصويت"، لكنه لن يحذف التغريدة لأنها تتعلق بالمصلحة العامة.

وفي التغريدة، انتقد ترامب بشدة الاقتراع عبر البريد، وزعم أن صناديق البريد، التي تم توفيرها لتسهيل عملية التصويت عبر البريد خلال جائحة فيروس كورونا "للم يتم تطهيرها وتعقيمها ضد كوفيد".

وقالت الشركة إن مستخدمي تويتر ليس في مقدورهم الآن إبداء إعجاب أو الرد أو إعادة إرسال تغريدة بيان الرئيس.

وأصبح الاقتراع عبر البريد قضية خلافية في الفترة المتبقية لإجراء انتخابات نوفمبر، حيث من المتوقع أن يدلي المزيد من الملايين من المواطنين الأمريكيين بأصواتهم عبر البريد بدلا من التصويت شخصيا بسبب جائحة فيروس كورونا.

ويدلل ترامب الذي يتخلف عن منافسه الديمقراطي جو بايدن في استطلاعات الرأي، على أن الاقتراع بالبريد معرض لتزوير إرادة الناخبين، على الرغم من عدم وجود ما يدعم هذه الفكرة.

ويتهم منتقدون للرئيس إياه بمحاولة الحد من مشاركة الناخبين في محاولة لمنع فوز بايدن.

دونالد ترامب واشنطن تويتر أمريكا

الخبر التالى:

عمدة لندن يترأس حدثًا افتراضيًا لإحياء ذكرى إلغاء تجارة الرقيق

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 97237

    عدد المصابين

  • 65118

    عدد المتعافين

  • 5243

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 22792364

    عدد المصابين

  • 15473378

    عدد المتعافين

  • 795460

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:نهائي الأبطال.. بايرن ميونيخ 0-0 باريس سان جيرمان.. مباراة نارية