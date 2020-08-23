باكستان: ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 292 ألفا و566 حالة
إسلام أباد - (أ ش أ):
ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى 292 ألفا و566 حالة.
وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الأحد أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 6234 حالة، مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس في باكستان بلغ 275 ألفا و649 شخصا.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
هذا المحتوى من
الخبر التالى:جونز هوبكنز: الولايات المتحدة تسجل 34 ألفاً و20 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
97237
عدد المصابين
-
65118
عدد المتعافين
-
5243
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
22792364
عدد المصابين
-
15473378
عدد المتعافين
-
795460
عدد الوفيات
إعلان