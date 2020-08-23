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باكستان: ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 292 ألفا و566 حالة

07:24 ص الأحد 23 أغسطس 2020
باكستان: ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 292 ألفا و566 حالة

أرشيفية

إسلام أباد - (أ ش أ):

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى 292 ألفا و566 حالة.

وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الأحد أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 6234 حالة، مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس في باكستان بلغ 275 ألفا و649 شخصا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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باكستان فيروس كورونا

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