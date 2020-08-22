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مقتل ١٧ شخصًا في مجزرتين خلال تبادل لأعمال العنف في كولومبيا

10:43 م السبت 22 أغسطس 2020
مقتل ١٧ شخصًا في مجزرتين خلال تبادل لأعمال العنف في كولومبيا

الشرطة الكولومبية

وكالات

أسفرت حادثتان منفصلتان للعنف في جنوب كولومبيا عن مقتل ١٧ شخصًا على الأقل في مناطق تشهد صراعًا بين تجار مخدرات وعصابات ومنشقين عن مقاتلي جماعة القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) كان قد جرى تسريحهم، حسبما ذكرت رويترز

ووقعت هجمات منفصلة أسفرت عن مقتل ستة في كل من إقليمي نارينو وكاوكا، بينما وردت تقارير عن مقتل خمسة آخرين في إقليم أراوكا.

وقال جون روياس حاكم إقليم نارينيو، اليوم السبت، في تغريدة على موقع تويتر إن هناك شخصين تم اختطافهما أيضا.

وكان هجوم وقع قبل أسبوع في نارينيو أسفر عن مقتل تسعة أشخاص في هجوم لمسلحين كما قتل ثلاثة من السكان الأصليين على الأقل يوم الثلاثاء الماضي داخل أحد المخازن.

وقال روياس أن ضحايا "المجزرة" الجديدة، التي وقعت في مدينة تاموكو، هم من الشباب، ولم يذكر روياس تفاصيل أخرى.

كولومبيا إقليم نارينيو

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