مقتل ١٧ شخصًا في مجزرتين خلال تبادل لأعمال العنف في كولومبيا

وكالات

أسفرت حادثتان منفصلتان للعنف في جنوب كولومبيا عن مقتل ١٧ شخصًا على الأقل في مناطق تشهد صراعًا بين تجار مخدرات وعصابات ومنشقين عن مقاتلي جماعة القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) كان قد جرى تسريحهم، حسبما ذكرت رويترز

ووقعت هجمات منفصلة أسفرت عن مقتل ستة في كل من إقليمي نارينو وكاوكا، بينما وردت تقارير عن مقتل خمسة آخرين في إقليم أراوكا.

وقال جون روياس حاكم إقليم نارينيو، اليوم السبت، في تغريدة على موقع تويتر إن هناك شخصين تم اختطافهما أيضا.

وكان هجوم وقع قبل أسبوع في نارينيو أسفر عن مقتل تسعة أشخاص في هجوم لمسلحين كما قتل ثلاثة من السكان الأصليين على الأقل يوم الثلاثاء الماضي داخل أحد المخازن.

وقال روياس أن ضحايا "المجزرة" الجديدة، التي وقعت في مدينة تاموكو، هم من الشباب، ولم يذكر روياس تفاصيل أخرى.