سوريا تسجل حالتي وفاة و70 إصابة جديدة بكورونا

دمشق - (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم السبت، تسجيل 70 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في سورية إلى 2143.

وقالت الوزارة في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه إن الإصابات الجديدة تم تسجيلها في العاصمة دمشق بواقع 20 حالة واللاذقية 15 حالة و حلب 14 حالة، في حين تم تسجيل 15 حالة شفاء من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 490.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 85.

وفي العاصمة دمشق، نعت صفحات إخبارية محلية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تسجيل الضحية الـ41 بين أطباء دمشق ممن توفوا متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا.