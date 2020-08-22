كورونا يلقي بظلاله على مهرجان هندوسي في الهند

نيودلهي- (بي بي سي):

تجري احتفالات هذا العام بعيد غانيش تشاتورثي الهندوسي في الهند وسط إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا مافرض تعديلات عديدة على فعاليات هذا المهرجان الديني الشهير .

وتشمل طقوس الاحتفال بهذا العيد غمر تماثيل "لإله برأس فيل" يربطه الهندوس بالحظ السعيد والذي قد يصل طوله احيانا لعشرة امتار.

لكن هذه العام قرر المنظمون تقليص حجم هذه الدمى بنسبة 90% للحد من الازدحام كما تم تقليص عدد مسارات وطرق الوصول الى الواجهات البحرية في المدن الساحلية، وتم الاستعاضة عنها بانشاء برك غمر اصطناعية مع حث المصلين على البقاء في منازلهم.