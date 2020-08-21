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بومبيو يرى أن لدى الولايات المتحدة الحق في طلب إعادة تطبيق العقوبات على إيران

12:19 ص الجمعة 21 أغسطس 2020
بومبيو يرى أن لدى الولايات المتحدة الحق في طلب إعادة تطبيق العقوبات على إيران

مايك بومبيو

نيويورك - (د ب أ):

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الولايات المتحدة محقة في طلبها تطبيق آلية دولية للعقوبات ضد إيران.

وقال بومبيو اليوم الخميس في نيويورك إن لدى الولايات المتحدة القدرة على تنفيذ هذا التطبيق لما يسمى بإعادة العقوبات.

وهدد بومبيو بصورة غير مباشرة بعواقب على الدول التي تتجاهل مطلب الولايات المتحدة قائلا: "عندما انتهكت العقوبات الأمريكية عاقبنا من تجاهلها، وحين تنتهك العقوبات الدولية سنعمل كل ما بوسعنا لتطبيقها".

ومن المثير للجدل بشدة ما إذا كان للولايات المتحدة مسوغ في تطبيق هذه العقوبات لأن إدارة ترامب خرجت من الاتفاق النووي الدولي مع إيران عام 2018.

وأخطرت الولايات المتحدة رسميا الأمم المتحدة بطلبها إعادة فرض عقوبات دولية على إيران، فيما كانت كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا رفضت الإجراء الأمريكي في بيان مشترك.

من جانبها قالت إيران إنه ليس من حق الولايات المتحدة إعادة فرض العقوبات لأنها انسحبت من الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي الولايات المتحدة العقوبات على إيران

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