ارتفاع عدد ضحايا انفجار بيروت وشكوى من عدم كفاية المساعدات

بيروت - (د ب أ):

ارتفع عدد ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى 182 ضحية، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 6000 جريح. وأعلن مستشار وزير الصحة العامة، رضا الموسوي أن المساعدات الطبية التي وصلت إلى لبنان بعد الانفجار غير كافية.

وأعلن الموسوي أن "المساعدات الطبية التي وصلت إلى لبنان بعد الانفجار غير كافية، وتحتاج وزارة الصحة العامة للمزيد من المساعدات، بسبب حجم الانفجار الهائل، وبسبب تضرر العديد من المستشفيات في العاصمة وتوقف أربعة منها عن العمل نهائيا".

يذكر أن انفجاراً كان قد هزّ في الرابع من أغسطس مرفأ بيروت، ناجم عن انفجار 2750 طن من نيترات الأمونيوم المُصادرة.

وأحدث الانفجار دمارا هائلا في المرفأ ومحيطه وفي عدد من شوارع العاصمة.

وأحيل ملف انفجار مرفأ بيروت إلى المجلس العدلي .

وتواصل وحدات الجيش اللبناني عمليات البحث عن المفقودين جراء الانفجار، بمشاركة فرق الإنقاذ العالمية في منطقة المرفأ.

كما تواصل الجمعيات الأهلية وعدد من الشبان من كافة المناطق اللبنانية تنظيم مبادرات فردية لمساعدة المتضررين في عدد من شوارع العاصمة المتضررة من الانفجار.