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زعيم المعارضة في مالي يعتزم اعتزال السياسة

04:36 ص الخميس 20 أغسطس 2020
زعيم المعارضة في مالي يعتزم اعتزال السياسة

محمود ديكو

أعلن أمادو مايجا المتحدث باسم محمود ديكو، الأربعاء، أن ديكو، الشخصية الرئيسية في الحركة الاحتجاجية للمعارضة في مالي، يعتزم اعتزال السياسة.
وقال مايجا في أعقاب اجتماع ديكو مع قادة الانقلاب في مالي في وقت سابق من اليوم: "هو يريد الانسحاب من الساحة السياسية"، وفق روسيا اليوم.

وكانت مجموعة من العسكريين قد احتجزت الرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا وكبار المسؤولين الحكوميين يوم الثلاثاء.

وأعلن المتمردون يوم الأربعاء عن خططهم لتشكيل حكومة مدنية انتقالية والتحضير لإجراء انتخابات جديدة، كما أعلن الرئيس كيتا استقالته من الرئاسة.

محمود ديكو زعيم المعارضة مالي اعتزال السياسة

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