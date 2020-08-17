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واشنطن تشدد القيود على حصول هواوي على التكنولوجيا الأمريكية

04:20 م الإثنين 17 أغسطس 2020
واشنطن تشدد القيود على حصول هواوي على التكنولوجيا الأمريكية

هواوي

واشنطن - (د ب أ):

وسعت الحكومة الأمريكية قيودها المفروضة على شركة "هواوي تكنولوجيز" حيث أضافت 38 من الشركات الصينية التابعة لها إلى "قائمة الكيانات" التي تهدد الأمن الوطني.

وفرض مكتب الصناعة والأمن في وزارة التجارة الأمريكية شروط التراخيص على الشركات التابعة لهواوي عبر 21 دولة لأي تعاملات تجارية تشمل مفردات تخضع لسلطة مراقبة الصادرات التجارية، حسبما جاء على موقع وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية في بيان إن الخطوات ذات الأثر الفوري تحول دون محاولات هواوي خداع ضوابط الصادرات الأمريكية للحصول على مكونات إلكترونية مطورة أو منتجة باستخدام التكنولوجية الأمريكية.

هواوي واشنطن التكنولوجيا الأمريكية

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