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سلوفاكيا تطرد 3 دبلوماسيين روس بتهمة التجسس

10:32 م الإثنين 10 أغسطس 2020
سلوفاكيا تطرد 3 دبلوماسيين روس بتهمة التجسس

رئيس الوزراء السلوفاكي بيتر بيليغريني

براتيسلافا - (د ب أ)

طردت سلوفاكيا ثلاثة من الدبلوماسيين الروس للاشتباه في قيامهم بالتجسس، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الاثنين، نقلا عن مصدر مطلع، في إشارة إلى تحول في نهج حلف شمال الأطلسي "ناتو" والاتحاد الأوروبي نحو موسكو.

وأضاف المصدر الذي لم يكشف عن اسمه نظرًا لسرية المعلومات، إنه يجب على المسؤولين الثلاثة مغادرة البلاد بحلول مطلع الأسبوع المقبل.

وتم اتخاذ القرار الأسبوع الماضي من قبل الإدارة الجديدة لرئيس الوزراء إيجور ماتوفيتش.

يذكر أنه في الماضي، امتنعت سلوفاكيا عن الانتقام من روسيا، التي توفر معظم احتياجاتها من الطاقة.

ولم تشارك سلوفاكيا عندما طردت الولايات المتحدة ودول حلف الناتو و25 حليفا من بينهم ألمانيا وفرنسا ما يقرب من 130 دبلوماسيًا روسيًا لدعم المملكة المتحدة، بعد حادث تسميم الجاسوس السابق سيرجي سكريبال في عام 2018 .

سلوفاكيا تهمة التجسس طرد دبلوماسيين

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