أكثر الكلمات إنتشاراً

انفجار لبنان نتيجة الثانوية العامة أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ الطقس فيروس كورونا

المكسيك: ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 480278 حالة

08:30 ص الإثنين 10 أغسطس 2020
المكسيك: ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 480278 حالة

أرشيفية

مكسيكو سيتي - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة المكسيكية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى 480278 حالة، وذلك عقب تسجيل 4376 حالة إصابة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية.
وقالت الوزارة - حسبما ذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الاثنين - إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس ارتفعت إلى 52298 حالة، وذلك عقب تسجيل 292 حالة وفاة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

هذا المحتوى من

المكسيك فيروس كورونا حالات وفاة

الخبر التالى:

باكستان: ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 284 ألفا و503 حالات

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 95492

    عدد المصابين

  • 52678

    عدد المتعافين

  • 5009

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 19725892

    عدد المصابين

  • 12660049

    عدد المتعافين

  • 727549

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان