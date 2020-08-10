المكسيك: ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 480278 حالة
مكسيكو سيتي - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة المكسيكية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى 480278 حالة، وذلك عقب تسجيل 4376 حالة إصابة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية.
وقالت الوزارة - حسبما ذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الاثنين - إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس ارتفعت إلى 52298 حالة، وذلك عقب تسجيل 292 حالة وفاة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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