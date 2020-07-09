تسجيل 460 إصابة جديدة و10 حالات وفاة بفيروس "كورونا" في الجزائر

الجزائر - (أ ش أ):

أعلن جمال فورار الناطق باسم اللجنة الجزائرية لمتابعة فيروس "كورونا"، اليوم الخميس، ارتفاع عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 17 ألفا و808 مصابين، و988 حالة وفاة.

وقال فورار - في مؤتمر صحفي اليوم - إنه تم تسجيل 460 حالة إصابة جديدة، و10 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس "كورونا"، بينما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 12 ألفا و637 حالة.. مضيفا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 53 مريضا بالعناية المركزة.

يذكر أن أغلب الإصابات تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وخففت السلطات الجزائرية حظر التجوال ليصبح من 8 مساء إلى 5 صباحا في 29 ولاية من بينها الجزائر العاصمة، بينما رفعت الحجر الصحي تماما عن 19 ولاية أخرى، وذلك حتى 13 يوليو الجاري.