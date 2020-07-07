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واشنطن: سنفرض عقوبات على مؤسسات وأشخاص وفقًا لقانون "قيصر"

07:37 م الثلاثاء 07 يوليه 2020
واشنطن: سنفرض عقوبات على مؤسسات وأشخاص وفقًا لقانون "قيصر"

وزارة الخارجية الأمريكية

وكالات

قالت الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن واشنطن ستفرض عقوبات جديدة على أشخاص ومؤسسات وفقًا لقانون قيصر، حسبما ذكرت العربية.

وأكدت الخارجية الأمريكية، أن روسيا تستطيع الضغط على الرئيس السوري بشار الأسد، من أجل التسوية السياسية في سوريا، مشيرة إلى أن واشنطن لن تستثني الأصدقاء من عقوبات قانون قيصر.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أعلن في ١٧ يونيو الماضي، دخول "قانون قيصر"، الذي يتضمن عقوبات مشددة على نظام الرئيس السوري بشار الأسد، حيز التنفيذ.

وكتب بومبيو، على حسابه على موقع تويتر، :"نبدأ اليوم حملة ستتواصل من العقوبات ضد نظام الأسد بموجب قانون قيصر، الذي يتيح عقوبات اقتصادية مشددة لمحاسبة نظام الأسد وداعميه الخارجيين على أفعالهم الوحشية ضد الشعب السوري".

الخارجية الأمريكية واشنطن قانون قيصر

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