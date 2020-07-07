"جونز هوبكنز": إصابات كورونا في الولايات المتحدة تقترب من 3 ملايين شخص

واشنطن - أ ش أ

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الولايات المتحدة إلى مليونين و953 ألفاً و423 شخص.

وأضافت الجامعة - حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الثلاثاء- أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس داخل الولايات الأمريكية وصل إلى 130 ألفاً و546 شخص.

وسجلت جونز هوبكنز أمس 17 ألفاً و346 حالة إصابة و261 وفاة جرّاء الفيروس داخل الولايات الأمريكية.