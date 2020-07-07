مجموعة إعلامية بريطانية تشطب مئات الوظائف

لندن (د ب ا)

أعلنت مجموعة ذا ريتش الاعلامية البريطانية اليوم الثلاثاء عن شطب 550 وظيفة، عقب خسارة عائدات إعلانات بقيمة الملايين من الجنيه الاسترليني خلال فترة تفشي فيروس كورونا.

وقالت مجموعة ذا ريتش، التي تمتلك صحيفتي ديلي ميرور وديلي اكسبريس بجانب العشرات من الصحف المحلية والإقليمية إنها تعتزم إجراء مشاورات بشأن شطب 550 وظيفة، أو ما يعادل 12% من طاقم عملها.

وقال الاتحاد الوطني للصحفيين إن إعلان المجموعة الاعلامية مثل " صدمة وضربة " للقطاع.

وقالت ذا ريتش إنها تريد تحقيق مركزية الفرق التحريرية الوطنية والإقليمية " لتعزيز الكفاءة و التخلص من التكرار" حيث أنها تهدف لتوفير 35 مليون جنيه استرليني (44 مليون دولار) سنويا.

وأوضحت المجموعة أن عائداتها تراجعت بنسبة 5ر27% خلال ثلاثة أشهر حتى حزيران/يونيو الماضي" حيث تأثرت بتراجع المبيعات والاعلانات مقارنة بالعام الماضي".

وقال جيم مولر المدير التنفيذي للمجموعة" تسارعت وتيرة التغير الهيكلي في قطاع الاعلام خلال فترة تفشي الفيروس، وهذا أدى للاتجاه لمنتجاتنا الرقمية بصورة متزايدة".

وقالت ميشيل سانستريت، الأمين العام للاتحاد الوطني للصحفيين إن إعلان المجموعة الاعلامية عن شطب الوظائف بمثابة" مكافأة سيئة للصحفيين الكادحين الذين أظهروا مرونة وتكييف رائع" خلال عملهم في فترة تفشي فيروس كورونا.

وكانت هيئة الاذعة البريطانية " بي بي سي" قد أعلنت الأسبوع الماضي عن خططها لشطب 450 وظيفة من أجل خفض التكاليف وإعادة هيكلة خدمات الاخبار المحلية في انجلترا.