أكثر الكلمات إنتشاراً

الفريق محمد العصار سد النهضة التعايش مع كورونا رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

مقتل 14 مدنيًا في هجوم على مستشفى للولادة في كابول

11:53 ص الثلاثاء 07 يوليه 2020
مقتل 14 مدنيًا في هجوم على مستشفى للولادة في كابول

ارشيفية

كابول- (د ب أ):

تعرض مستشفى للولادة صباح الثلاثاء لهجوم، بدأ بانفجارات وإطلاق نار بالقرب من المستشفى في منطقة دشت بارشي في غرب كابول، بحسب ما قاله سكان المنطقة وقوات الأمن الأفغانية، ومن بينها القوات الخاصة.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" الاخبارية الافغانية عن وزارة الداخلية القول، إن الهجوم أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 14 مدنيا، بينهم رضيعان من حديثي الولادة، كما أصيب 15 آخرون في الاشتباكات. وانتهت الاشتباكات بمقتل جميع المهاجمين بعد خمس ساعات من اندلاعها.

وأوضحت وزارة الداخلية أن أربعة انتحاريين كانوا يرتدون زيا عسكريا، اقتحموا المستشفى، وقد قتلوا جميعا.

وقال طارق عريان، وهو متحدث باسم وزارة الداخلية، إن القوات الأفغانية أنقذت أكثر من 40 شخصا من المستشفى الواقع في كابول.

وقالت مصادر أمنية لـ "طلوع نيوز" إن هناك بيت ضيافة يوجد خلف المستشفى، وأن هناك أجانب يعيشون فيه، مضيفة أن "المهاجمين كانوا يحاولون دخول بيت الضيافة من خلال المستشفى".

ونفت طالبان أي تورط لها في الهجوم.

هجوم على مستشفى للولادة كابول افغانستان

الخبر التالى:

اعتقال مستشار رئيس وكالة الفضاء الروسية بتهمة "الخيانة العُظمى

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 76222

    عدد المصابين

  • 21238

    عدد المتعافين

  • 3422

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 11670929

    عدد المصابين

  • 6603675

    عدد المتعافين

  • 538809

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بث مباشر| جنازة عسكرية للفريق محمد العصار.. السيسي يصل مسجد المشير