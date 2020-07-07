مقتل 14 مدنيًا في هجوم على مستشفى للولادة في كابول

كابول- (د ب أ):

تعرض مستشفى للولادة صباح الثلاثاء لهجوم، بدأ بانفجارات وإطلاق نار بالقرب من المستشفى في منطقة دشت بارشي في غرب كابول، بحسب ما قاله سكان المنطقة وقوات الأمن الأفغانية، ومن بينها القوات الخاصة.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" الاخبارية الافغانية عن وزارة الداخلية القول، إن الهجوم أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 14 مدنيا، بينهم رضيعان من حديثي الولادة، كما أصيب 15 آخرون في الاشتباكات. وانتهت الاشتباكات بمقتل جميع المهاجمين بعد خمس ساعات من اندلاعها.

وأوضحت وزارة الداخلية أن أربعة انتحاريين كانوا يرتدون زيا عسكريا، اقتحموا المستشفى، وقد قتلوا جميعا.

وقال طارق عريان، وهو متحدث باسم وزارة الداخلية، إن القوات الأفغانية أنقذت أكثر من 40 شخصا من المستشفى الواقع في كابول.

وقالت مصادر أمنية لـ "طلوع نيوز" إن هناك بيت ضيافة يوجد خلف المستشفى، وأن هناك أجانب يعيشون فيه، مضيفة أن "المهاجمين كانوا يحاولون دخول بيت الضيافة من خلال المستشفى".

ونفت طالبان أي تورط لها في الهجوم.