اعتقال مستشار رئيس وكالة الفضاء الروسية بتهمة "الخيانة العُظمى
وكالات:
اعتُقل إيفان سافرونوف، مستشار رئيس وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" لشؤون السياسة المعلوماتية، الثلاثاء، بتهمة الخيانة. وقالت الوكالة إن الاعتقال لا يتعلق بعمله الحالي.
وأكدت وكالة الفضاء الروسية، بحسب قناة "روسيا اليوم"، أن اعتقال سافرونوف لا يتعلق بعمله فيها منذ منتصف مايو الماضي، بل ربما بعمله السابق حينما كان صحفيًا في صحفية "كومرسانت" الروسية متخصصا بموضوعات التعاون العسكري التقني وبرامج الفضاء.
وقالت الوكالة: "احتجزت هيئات التحقيق الروسية اليوم (الثلاثاء) سافرونوف مستشار المدير العام لشرك روس كوسموس".
وأكدت الشركة الحكومية، أن التهمة وجهت ضد سافرونوف بموجب المادة 275 من قانون العقوبات الجنائية الروسي- الخيانة العظمى.
وشددت وكالة الفضاء الروسية على أن التحقيق لا يزال مستمرا.
وأعربت الوكالة، عن استعدادها التام، لتقديم كل أنواع المساعدة لهيئات التحقيق.
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