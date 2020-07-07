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السلطات اليابانية تأمر بإجلاء 1.2 مليون شخص بعد أمطار أودت بحياة 49 شخصا

05:33 ص الثلاثاء 07 يوليه 2020
السلطات اليابانية تأمر بإجلاء 1.2 مليون شخص بعد أمطار أودت بحياة 49 شخصا

إجلاء 1.2 مليون شخص بعد أمطار أودت بحياة 49 شخصا

طوكيو - (د ب أ)

ذكرت السلطات اليابانية اليوم الثلاثاء أنه تم إبلاغ نحو 1.2 مليون شخص بإخلاء منازلهم في جزيرة كيوشو جنوبي البلاد، وسط أمطار لا تنقطع أسفرت حتى الآن عن مقتل 49 شخصا.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرا طارئا من هطول أمطار غزيرة لمقاطعات ساجا وناجازاكي وفوكوكا في كيوشو يوم الاثنين، داعية السكان إلى توخي أقصى درجات الحذر.

وتوقعت الهيئة استمرار هطول الأمطار الموسمية على كيوشو اليوم الثلاثاء ، بما في ذلك المناطق المنكوبة بالفيضانات في مقاطعة كوماموتو.

ولا يزال 11 شخصا في عداد المفقودين جراء انهيارات أرضية وفيضانات تسببت فيها الأمطار التي ضربت مناطق ريفية في كوماموتو خلال مطلع الأسبوع. وتعرقل أحوال الطقس السيء عمليات البحث والإنقاذ.​

اليابان طوكيو جزيرة كيوشو الأمطار

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