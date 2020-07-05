أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة التعايش مع كورونا رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

مصادر فلسطينية: إسرائيل قصفت أهدافًا لحماس في غزة

10:46 م الأحد 05 يوليه 2020
مصادر فلسطينية: إسرائيل قصفت أهدافًا لحماس في غزة

طيران الاحتلال الاسرائيلي

غزة - (د ب أ)

قالت مصادر فلسطينية، إن الجيش الإسرائيلي شن مساء اليوم الأحد، هجمات جوية ومدفعية على قطاع غزة استهدفت مواقع لحماس ردا على اطلاق قذائف صاروخية من القطاع.
وذكرت المصادر أن الهجمات استهدفت مواقع تدريب وأخرى للرصد تتبع لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في مناطق مختلفة من القطاع من دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.
وفي وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي عن رصد سقوط ثلاث قذائف صاروخية أطلقت من القطاع على دفعتين دون وقوع إصابات أو أضرار.
ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق القذائف.

الاحتلال الاسرائيلي قطاع غزة

الخبر التالى:

الصحة العالمية ترحب بإطلاق السويد تحقيقا حول إدارتها لأزمة كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 75253

    عدد المصابين

  • 20726

    عدد المتعافين

  • 3343

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 11345792

    عدد المصابين

  • 6421483

    عدد المتعافين

  • 532398

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الممرضة المرافقة لرجاء الجداوي تكشف كواليس الأيام الأخيرة للفنانة الراحلة