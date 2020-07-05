مصادر فلسطينية: إسرائيل قصفت أهدافًا لحماس في غزة

غزة - (د ب أ)

قالت مصادر فلسطينية، إن الجيش الإسرائيلي شن مساء اليوم الأحد، هجمات جوية ومدفعية على قطاع غزة استهدفت مواقع لحماس ردا على اطلاق قذائف صاروخية من القطاع.

وذكرت المصادر أن الهجمات استهدفت مواقع تدريب وأخرى للرصد تتبع لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في مناطق مختلفة من القطاع من دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وفي وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي عن رصد سقوط ثلاث قذائف صاروخية أطلقت من القطاع على دفعتين دون وقوع إصابات أو أضرار.

ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق القذائف.