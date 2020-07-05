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الصحة العالمية ترحب بإطلاق السويد تحقيقا حول إدارتها لأزمة كورونا

10:50 م الأحد 05 يوليه 2020
الصحة العالمية ترحب بإطلاق السويد تحقيقا حول إدارتها لأزمة كورونا

تيدروس ادهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة

وكالات:

رحبت منظمة الصحة العالمية بقرار حكومة السويد تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في استراتيجية البلاد في التعامل مع جائحة فيروس كورونا.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس في حوار مع صحيفة Svenska Dagbladet السويدية، نقلته شبكة "روسيا اليوم"، الأحد إن ستوكهولم "فعلت شيئا مهما للغاية" بإطلاق هذا التحقيق لتقييم مدى فعالية استراتيجيتها تجاه الجائحة.

وتابع: "تثمن منظمة الصحة العالمية في الواقع هذه المبادرة التي ينبغي للدول الأخرى استخلاص الدروس منها".

وجاء ذلك تعليقا على القرار الذي اتخذته الحكومة السويدية في 30 يونيو الماضي لتقييم مدى فعالية استراتيجية البلاد في مكافحة جائحة كورونا ودور الحكومة والوكالات العامة والسلطات المحلية في الحد من انتشار الوباء.

وامتنعت حكومة السويد، خلافا عن معظم حكومات العالم، عن فرض قيود مشددة على الحياة الاجتماعية بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا، لقناعتها بأن مجتمعها يتميز بدرجة عالية من المسؤولية وسيتخذ بنفسه الإجراءات المطلوبة لحماية نفسه من الجائحة.

ولا تزال هذه الاستراتيجية موضع جدل واسع على مستوى العالم، خاصة وأن السويد سجلت نسبة مرتفعة من الوفيات من إجمالي عدد الإصابات بـ"كوفيد-19"، بواقع 5420 وفاة من أصل 71419 إصابة.

السويد فيروس كورونا منظمة الصحة العالمية

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