السعودية تسجل 3580 إصابة جديدة بفيروس كورونا
الرياض - أ ش أ
أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعال، اليوم الأحد، عن تسجيل 3580 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، وتعافي 1980 حالة، فيما بلغت الوفيات الجديدة 58 حالة.
وقال العبدالعال - في مؤتمر صحفي نقلته قناة "العربية الحدث" الإخبارية - "نسجل حالات حرجة بأعداد تتأرجح ما بين 2000 - 2500 حالة، والارتفاع من الأسبوع الماضي محدود، ومعظم الحالات مستقرة، وثلثا الحالات المنومة تعاني من أمراض مزمنة، نصفهم فوق 60 عاماً فأكثر".
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