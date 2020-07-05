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السعودية تسجل 3580 إصابة جديدة بفيروس كورونا

04:38 م الأحد 05 يوليه 2020
السعودية تسجل 3580 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وزارة الصحة السعودية

الرياض - أ ش أ

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعال، اليوم الأحد، عن تسجيل 3580 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، وتعافي 1980 حالة، فيما بلغت الوفيات الجديدة 58 حالة.

وقال العبدالعال - في مؤتمر صحفي نقلته قناة "العربية الحدث" الإخبارية - "نسجل حالات حرجة بأعداد تتأرجح ما بين 2000 - 2500 حالة، والارتفاع من الأسبوع الماضي محدود، ومعظم الحالات مستقرة، وثلثا الحالات المنومة تعاني من أمراض مزمنة، نصفهم فوق 60 عاماً فأكثر".

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