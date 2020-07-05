الإمارات تعلن التشكيل الحكومي الجديد

أبوظبي - أ ش أ

أعلن نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، التشكيل الجديد لحكومة الإمارات، وذلك بإجراء تغييرات، ودمج وزارات وهيئات للخروج بحكومة أكثر مرونة وسرعة ومواكبة للمتغيرات.

وقال آل مكتوم - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم /الأحد/ - "إنه بعد التشاور مع ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي محمد بن زايد الذي بارك الهيكل الجديد للحكومة ووجه بتسخير كافة الموارد للحفاظ على مكتسباتنا وتسريع مسيرة التنمية، وبعد اعتماد رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان نعلن الهيكل الجديد لحكومة الإمارات".

وأوضح أنه تم إلغاء 50% من مراكز الخدمة الحكومية وتحويلها لمنصات رقمية خلال عامين، ودمج حوالي 50% من الهيئات الاتحادية مع بعضها أو ضمن وزارات واستحداث مناصب وزراء دولة جدد وخلق مناصب رؤساء تنفيذيين في قطاعات تخصصية للعبور بقوة للمستقبل.

وأشار إلى أنه تم إنشاء وزارة للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تعمل على تطوير القطاع الصناعي بالدولة، ودمج هيئة المواصفات والمقاييس معها، ونقل وزيرة الدولة للعلوم المتقدمة لتكون تحت مظلتها، وتعيين سلطان الجابر وزيراً للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لافتا إلى أنه تم دمج وزارة الطاقة مع وزارة البنية التحتية؛ لتصبح "وزارة الطاقة والبنية التحتية" وإلحاق برنامج زايد للإسكان والهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية بالوزارة الجديدة، وتعيين سهيل المزروعي وزيراً لها.

وبين آل مكتوم، أنه تم تعيين 3 وزراء ضمن وزارة الاقتصاد؛ عبدالله بن طوق المري وزيراً للاقتصاد، ومعه أحمد بالهول وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية.

وأكد أنه تم دمج المجلس الوطني للإعلام والمؤسسة الاتحادية للشباب مع وزارة الثقافة لتكون وزارة الثقافة والشباب، وتضم وزيرين؛ شما المزروعي وزيرة دولة للشباب ونورة الكعبي وزيرة للثقافة والشباب، ونقل وكالة أنباء الإمارات لشؤون الرئاسة.. وتم إلحاق الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء ومجموعة بريد الإمارات ومؤسسة الإمارات العامة للنقل ومؤسسة الإمارات العقارية بجهاز الإمارات للاستثمار، وإعداد استراتيجية استثمارية حكومية جديدة للمرحلة القادمة.

وأوضح آل مكتوم، أنه تم نقل ملف جودة الحياة والسعادة لوزارة تنمية المجتمع، وإلحاق الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، بمكتب رئاسة الوزراء وتعيين عهود الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل تشرف على الهيئة وعلى كافة التطويرات الحكومية المستقبلية، وتم دمج الهيئة الوطنية للمؤهلات مع وزارة التربية، ودمج هيئة التأمين مع هيئة الأوراق المالية والسلع برئاسة وزير الاقتصاد، وتعيين سلطان الجابر رئيساً لمصرف الإمارات للتنمية ليقوم بدوره التنموي بشكل أكبر.

ولفت إلى أنه تم استحداث منصب وزير دولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمل عن بعد وتعيين عمر العلماء مسئولاً عن هذا الملف، ما يبشر بأن بيئة العمل المستقبلية في التطبيب والتعليم والتجارة ستتغير بشكل كبير، وتكون في مقدمة هذه التغيرات والنموذج الأفضل عالمياً.

ونوه آل مكتوم، إلى أنه تم تعيين حمد المنصوري رئيساً للحكومة الرقمية، بهدف أن تكون نافذة رقمية واحدة للحكومة وتحول رقمي شامل وكامل، حيث أثبتت المتغيرات الأخيرة أن الحكومة الرقمية هي خيار استراتيجي لا غنى عنه وأمن اقتصادي لاستمرارية الأعمال في أية ظروف، مشيرا إلى أنه تم تعيين أحمد جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد، وتعيين الشيخ نهيان بن مبارك وزيراً للتسامح والتعايش، وإلحاق وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي الأخت مريم المهيري بشؤون الرئاسة.

وأوضح أنه تم تعيين عبد الله بالحيف النعيمي وزيراً للتغير المناخي والبيئة، وتعيين سارة الأميري رئيسة لوكالة الإمارات للفضاء، لاسيما وأنها من قادت المهمة العلمية لمسبا المريخ باقتدار، وستبدأ مهامها بداية شهر أغسطس.

ولفت آل مكتوم، إلى أنه تم تعيين محمد حمد الكويتي رئيساً للأمن السيبراني، وهدى الهاشمي رئيساً للاستراتيجية والابتكار الحكومي، ومحمد بن طليعة رئيساَ للخدمات الحكومية لقيادة المنظومة الخدماتية الاتحادية، ومريم الحمادي أميناً عاماً لمجلس الوزراء، ومحمد سلطان العبيدلي رئيساً للشؤون القانونية في الحكومة، وأحمد ماجد البدواوي أميناً عاماً مساعداً.

وأكد محمد بن راشد، أن الحكومة الجديدة أمامها عام واحد لتحقيق الأولويات الجديدة، والتغييرات المستمرة ستبقى شعار المرحلة القادمة وصولاً لأفضل نموذج حكومي يواكب العصر الجديد، ويحقق تطلعات شعب الإمارات خلال المرحلة القادمة.