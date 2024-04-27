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لحظة اشتعال حريق ضخم في قطار محمل بالبنزين بأمريكا (فيديو)

02:59 م السبت 27 أبريل 2024

أمريكا

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وكالات

أفادت وسائل إعلام أمريكية باندلاع حريق ضخم إثر انحراف قطار محمّل بالبنزين والبروبان بين ولايتي أريزونا ونيو مكسيكو في الولايات المتحدة، وأن الحريق اشتعل في ست عربات.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات، على الرغم من خروج القطار عن مساره بالقرب من الطريق السريع المزدحم.

وقررت السلطات إغلاق الطريق في منطقة الحادث، وهو طريق شحن رئيسي بين الولايتين وتم إجلاء سكان المنازل المجاورة.

أمريكا قطار محمل بالبنزين حريق قطار
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