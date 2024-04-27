لحظة اشتعال حريق ضخم في قطار محمل بالبنزين بأمريكا (فيديو)

وكالات

أفادت وسائل إعلام أمريكية باندلاع حريق ضخم إثر انحراف قطار محمّل بالبنزين والبروبان بين ولايتي أريزونا ونيو مكسيكو في الولايات المتحدة، وأن الحريق اشتعل في ست عربات.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات، على الرغم من خروج القطار عن مساره بالقرب من الطريق السريع المزدحم.

‼️🚨اندلاع حريق ضخم إثر انحراف قطار محمل بالبنزين والبروبان عن السكة بين ولايتي اريزونا ونيو مكسيكو بالولايات المتحدة الأمريكية pic.twitter.com/7Ar1reoktN — موسكو | 🇷🇺 MOSCOW NEWS (@M0SC0W0) April 27, 2024

وقررت السلطات إغلاق الطريق في منطقة الحادث، وهو طريق شحن رئيسي بين الولايتين وتم إجلاء سكان المنازل المجاورة.