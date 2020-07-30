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عريقات ورئيس بعثة إيرلندا يجددان التأكيد على رفض مخطط الضمّ

10:00 م الخميس 30 يوليه 2020
عريقات ورئيس بعثة إيرلندا يجددان التأكيد على رفض مخطط الضمّ

صائب عريقات

أريحا - أ ش أ

جدَّد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، ورئيس البعثة الدبلوماسية لإيرلندا في فلسطين السفير جوناثان كونلن، التأكيد على رفض مخطط الضم، والاستيطان، والابرتهايد (الفصل العنصري).

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن ذلك جاء خلال استقبال عريقات في مكتبه اليوم الخميس، السفير كونلن بمناسبة انتهاء مهامه في فلسطين.

كما جرى خلال اللقاء التأكيد على حل الدولتين على حدود عام 1967، وعلى المواقف المشتركة تجاه العديد من القضايا المحلية والدولية.

وقدم عريقات للسفير كونلن تذكار (شجرة الحياة) من قصر هشام بن عبد الملك في أقدم مبنى بمدينة (أريحا) والأقرب إلى أكثر المدن معنى (وهي القدس)، وتمنى له التوفيق في مهامه الجديدة.

هذا المحتوى من

Asha
صائب عريقات منظمة التحرير الفلسطينية مخطط الضم جوناثان كونلن

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