الناتو: أمريكا "تشاورت مع حلفائها عن كثب" بشأن سحب القوات

بروكسل- (د ب أ):

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج، إن الولايات المتحدة تشاورت مع حلفائها قبل الإعلان عن عدد القوات التي ستسحبها من ألمانيا.

وذكر ستولتنبرج: "إن السلام والأمن في أوروبا مهمان لأمن أمريكا الشمالية ورخائها، وبينما نواجه عالما لا يمكن التنبؤ به، فإننا نكون أقوى وأكثر أمنا عندما نقف معا".

وأضاف: "لقد تشاورت الولايات المتحدة عن كثب مع جميع حلفائها في الناتو قبل إعلان اليوم".

وكانت الولايات المتحدة أعلنت اعتزامها سحب نحو 11900 جنودها في ألمانيا، ليصبح بذلك عدد الجنود الأمريكيين في ألمانيا 24 ألفا، حسبما ذكر وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر اليوم الأربعاء.