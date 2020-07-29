تعهد باختيار امرأة.. بايدن يستعد لإعلان نائب الرئيس في الأسبوع الأول من أغسطس

وكالات

قال المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إنه سيعلن اسم مرشحه لمنصب نائب الرئيس في الأسبوع الأول من أغسطس، قبل أيام من قبوله رسميًا ترشيح الحزب له خلال المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وتتجه الأنظار إلى من سيختاره بايدن لتولي منصب نائب الرئيس لأسباب من بينها أن بايدن سيكون في حالة فوزه أكبر الرؤساء سنا في التاريخ الأمريكي حيث سيبلغ 78 عاما بحلول يوم تنصيب الرئيس الجديد.

وتعهد بايدن باختيار امرأة لمنصب نائب الرئيس ولتخوض معه الانتخابات التي سينافس فيها الرئيس دونالد ترامب في نوفمبر المقبل.