الرئيس الفلبيني: تدخل الحكومة حال دون وقوع ملايين الإصابات بكورونا

مانيلا- (د ب أ):

دافع الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي اليوم الاثنين، عن تعامل حكومته مع تفشي وباء كورونا، مشيرا إلى أن تدخل إدارته الذي تم انتقاده بشدة، حال دون وقوع 3.5 مليون إصابة.

وفي خطابه السنوي عن حال الأمة أمام البرلمان، دعا دوتيرتي جميع الفلبينيين إلى التعاون في المعركة القائمة ضد تفشي مرض "كوفيد-19" الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا، وفي الجهود المبذولة من أجل إنعاش الاقتصاد الذي عانى من إجراءات الإغلاق التي تم فرضها لاحتواء انتشار الفيروس.

وقال في جلسة مشتركة لمجلسي الشيوخ والنواب، بحضور عدد قليل من النواب: "عندما تفشى الوباء قررت إعطاء الأولوية للحياة على اعتبارات أخرى".

وأضاف: "بحسب ما قاله الخبراء، فإن تدخل الحكومة قد حال دون وقوع ما يتراوح بين 3ر1 مليون و5ر3 مليون إصابة"، مضيفا: "بالنسبة لي، حتى وإن كانت الأرقام أقل من ذلك بكثير، فإنها كانت وستظل تستحق التضحيات التي قدمناها."

وقد أعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين تسجيل 1657 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات في البلاد إلى 82 ألفا و40 حالة، كما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 1945 حالة بعد تسجيل 16 حالة وفاة جديدة.