أكثر الكلمات إنتشاراً

أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا الطقس فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة الخطيب ومرتضى منصور

بكين: إغلاق القنصلية الأمريكية في "تشنغدو" رد قانوني وضروري

03:03 م الإثنين 27 يوليه 2020
بكين: إغلاق القنصلية الأمريكية في "تشنغدو" رد قانوني وضروري

موظف يزيل لافتة من القنصلية الأميركية في شينغدو

بكين - أ ش أ

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين، اليوم الاثنين، إن إغلاق القنصلية الأمريكية العامة في "تشنغدو" وتسلم السلطات المختصة المبنى، رد قانوني وضروري على إغلاق الولايات المتحدة القنصلية الصينية العامة في "هيوستن" ودخول المبنى هناك عنوة.

وأضاف بين - في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة - أن الإجراء الصيني يتوافق مع القانون الدولي والمعايير الأساسية للعلاقات الدولية والممارسات الدبلوماسية.

وتابع بين: إن واشنطن تتحمل مسؤولية الوضع الحالي للعلاقات بين البلدين، داعيا إياها إلى تصحيح ما وصفه بـ "أخطائها" على الفور وتهيئة الظروف الملائمة لعودة العلاقات الثنائية إلى مسار التطور الطبيعي.

وكانت وزارة الخارجية الصينية أعلنت اليوم إغلاق القنصلية الأمريكية العامة في مدينة تشنغدو، الساعة الـ10 من صباح اليوم بالتوقيت المحلي، بناء على طلب من الصين، حيث دخلت السلطات المعنية إلى القنصلية من المدخل الأمامي وتسلمت المبنى.

هذا المحتوى من

القنصلية الأمريكية في تشنغدو الصين وزارة الخارجية الصينية

الخبر التالى:

سماع دوي انفجارات على الحدود الإسرائيلية اللبنانية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 92062

    عدد المصابين

  • 33831

    عدد المتعافين

  • 4606

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 16106839

    عدد المصابين

  • 9848050

    عدد المتعافين

  • 645806

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:صاحب العقار أم المستأجر.. من يتحمل رسوم مخالفات البناء؟ البرلمان يحسم الجدل