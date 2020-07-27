بكين: إغلاق القنصلية الأمريكية في "تشنغدو" رد قانوني وضروري

بكين - أ ش أ

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين، اليوم الاثنين، إن إغلاق القنصلية الأمريكية العامة في "تشنغدو" وتسلم السلطات المختصة المبنى، رد قانوني وضروري على إغلاق الولايات المتحدة القنصلية الصينية العامة في "هيوستن" ودخول المبنى هناك عنوة.

وأضاف بين - في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة - أن الإجراء الصيني يتوافق مع القانون الدولي والمعايير الأساسية للعلاقات الدولية والممارسات الدبلوماسية.

وتابع بين: إن واشنطن تتحمل مسؤولية الوضع الحالي للعلاقات بين البلدين، داعيا إياها إلى تصحيح ما وصفه بـ "أخطائها" على الفور وتهيئة الظروف الملائمة لعودة العلاقات الثنائية إلى مسار التطور الطبيعي.

وكانت وزارة الخارجية الصينية أعلنت اليوم إغلاق القنصلية الأمريكية العامة في مدينة تشنغدو، الساعة الـ10 من صباح اليوم بالتوقيت المحلي، بناء على طلب من الصين، حيث دخلت السلطات المعنية إلى القنصلية من المدخل الأمامي وتسلمت المبنى.