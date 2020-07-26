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العراق.. انقطاع الكهرباء يشعل الاحتجاجات والشرطة ترد بالغاز المسيل للدموع (فيديو)

11:41 م الأحد 26 يوليه 2020
العراق.. انقطاع الكهرباء يشعل الاحتجاجات والشرطة ترد بالغاز المسيل للدموع (فيديو)

انقطاع الكهرباء

وكالات

تظاهر عراقيون مساء اليوم الأحد، بساحة التحرير وسط بغداد، احتجاجًا على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، ورفع جاهزية مشاريع الطاقة خاصة لما تشهده عدة مدن من انقطاع للتيار الكهربائي لساعات طويلة.

وأفاد مصدر أمني عراقي، مساء اليوم، بقيام متظاهرين بقطع ساحة التحرير وسط بغداد بالاطارات المحترقة، مشيرًا إلى أن القوات الأمنية أطلقت قنابل مسيلة للدموع لردع المتظاهرين، حسبما ذكرت "السومرية نيوز" العراقية.

وأضاف المصدر أن "القوات الأمنية تطلق قنابل مسيلة للدموع بشكل متقطع في محاولة لإعادة المتظاهرين إلى التحرير".

وأشعل متظاهرون الإطارات الفارغة بالشوارع المحيطة بساحة التحرير لمنع قوات الأمن من اقتحامها وفض التظاهرة بالقوة.

وتسبب الغاز المسيل للدموع، الذي تطلقه قوات الأمن على المتظاهرين في حالات اختناق عدة بين صفوف المتظاهرين.

من جهتها، وجهت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، رسالة إلى وزارة الكهرباء بشأن أتخاذ إجراءات عاجلة لضمان حياة المواطن، فيما طالبت بأتخاذ إجراءات فاعلة وعاجلة وعادلة لضمان تجهيز المواطنين والمحافظات بحاجتها من الطاقة.

وقالت المفوضية في بيان لها مساء اليوم، إن "فرق رصد المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، رصدت تراجعًا في تجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية خصوصًا مع ارتفاع درجات الحرارة وخروج الكثير من محطات ووحدات التوليد الكهربائية عن الخدمة، وهو ما انعكس سلبًا على حياة المواطنين وحرمان الكثير من المؤسسات الصحية والراقدين فيها من هذة الخدمة وصولاً إلى التسبب بالعديد من الوفيات للمصابين بوباء كورونا مع توقف منظومات الأوكسجين والتبريد وأجهزة الإنعاش والأجهزة خاصة برعاية الأطفال".

وطالبت المفوضية "رئيس الحكومة بإتخاذ إجراءات فاعلة وعاجلة وعادلة لضمان تجهيز المواطنين والمحافظات بحاجتها من الطاقة الكهربائية وحشد الجهود الوطنية لذلك".

وزعم متظاهرون أن قوات الشرطة أسقطت قتلى من صفوف المتظاهرين فيما لم تصدر السلطات الأمنية والصحية في العراق، تعليقًا على تلك الادعاءات بعد.

انقطاع الكهرباء الغاز المسيل للدموع العراق الاطارات المحترقة

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