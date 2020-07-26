العراق.. انقطاع الكهرباء يشعل الاحتجاجات والشرطة ترد بالغاز المسيل للدموع (فيديو)

وكالات

تظاهر عراقيون مساء اليوم الأحد، بساحة التحرير وسط بغداد، احتجاجًا على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، ورفع جاهزية مشاريع الطاقة خاصة لما تشهده عدة مدن من انقطاع للتيار الكهربائي لساعات طويلة.

وأفاد مصدر أمني عراقي، مساء اليوم، بقيام متظاهرين بقطع ساحة التحرير وسط بغداد بالاطارات المحترقة، مشيرًا إلى أن القوات الأمنية أطلقت قنابل مسيلة للدموع لردع المتظاهرين، حسبما ذكرت "السومرية نيوز" العراقية.

Security forces are using live ammunition tonight agaisnt Iraqi protesters in Tayaran Square near Tahrir Square in #Baghdad after they blocked a main road demanding electricity and basic services. #IraqProtests #العراق pic.twitter.com/CPow4QETv3 — Lawk Ghafuri (@LawkGhafuri) July 26, 2020

وأضاف المصدر أن "القوات الأمنية تطلق قنابل مسيلة للدموع بشكل متقطع في محاولة لإعادة المتظاهرين إلى التحرير".

وأشعل متظاهرون الإطارات الفارغة بالشوارع المحيطة بساحة التحرير لمنع قوات الأمن من اقتحامها وفض التظاهرة بالقوة.

وتسبب الغاز المسيل للدموع، الذي تطلقه قوات الأمن على المتظاهرين في حالات اختناق عدة بين صفوف المتظاهرين.

Iraqi protesters in Najaf city blocked the main road that leads to Najaf international airport demanding electricity and basic services for the city. #IraqProtests #العراق pic.twitter.com/uyYMPDU77p — Lawk Ghafuri (@LawkGhafuri) July 26, 2020

من جهتها، وجهت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، رسالة إلى وزارة الكهرباء بشأن أتخاذ إجراءات عاجلة لضمان حياة المواطن، فيما طالبت بأتخاذ إجراءات فاعلة وعاجلة وعادلة لضمان تجهيز المواطنين والمحافظات بحاجتها من الطاقة.

وقالت المفوضية في بيان لها مساء اليوم، إن "فرق رصد المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، رصدت تراجعًا في تجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية خصوصًا مع ارتفاع درجات الحرارة وخروج الكثير من محطات ووحدات التوليد الكهربائية عن الخدمة، وهو ما انعكس سلبًا على حياة المواطنين وحرمان الكثير من المؤسسات الصحية والراقدين فيها من هذة الخدمة وصولاً إلى التسبب بالعديد من الوفيات للمصابين بوباء كورونا مع توقف منظومات الأوكسجين والتبريد وأجهزة الإنعاش والأجهزة خاصة برعاية الأطفال".

وطالبت المفوضية "رئيس الحكومة بإتخاذ إجراءات فاعلة وعاجلة وعادلة لضمان تجهيز المواطنين والمحافظات بحاجتها من الطاقة الكهربائية وحشد الجهود الوطنية لذلك".

وزعم متظاهرون أن قوات الشرطة أسقطت قتلى من صفوف المتظاهرين فيما لم تصدر السلطات الأمنية والصحية في العراق، تعليقًا على تلك الادعاءات بعد.