العراق.. انقطاع الكهرباء يشعل الاحتجاجات والشرطة ترد بالغاز المسيل للدموع (فيديو)

وكالات

تظاهر عراقيون مساء اليوم الأحد، بساحة التحرير وسط بغداد، احتجاجًا على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، ورفع جاهزية مشاريع الطاقة خاصة لما تشهده عدة مدن من انقطاع للتيار الكهربائي لساعات طويلة.

وأفاد مصدر أمني عراقي، مساء اليوم، بقيام متظاهرين بقطع ساحة التحرير وسط بغداد بالاطارات المحترقة، مشيرًا إلى أن القوات الأمنية أطلقت قنابل مسيلة للدموع لردع المتظاهرين، حسبما ذكرت "السومرية نيوز" العراقية.

Security forces are using live ammunition tonight agaisnt Iraqi protesters in Tayaran Square near Tahrir Square in #Baghdad after they blocked a main road demanding electricity and basic services. #IraqProtests #العراق pic.twitter.com/CPow4QETv3