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الإمارات تحذّر من "خطر كبير" يهدد سيادة العرب في المنطقة

10:47 ص الأحد 26 يوليه 2020
الإمارات تحذّر من "خطر كبير" يهدد سيادة العرب في المنطقة

الدكتور أنور قرقاش

(وكالات):

حذّر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم الأحد، من "خطر كبير يهدد سيادة العرب في المنطقة"، مشيرا إلى "أهمية التضامن والتكاتف والوقوف في وجه التحدي".

وكتب قرقاش في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "لعل الخطر الأكبر على منطقتنا وسيادتنا أن يكون عنوان المرحلة هو مصطلح الإمبريالية الإقليمية وهيمنتها"، داعيا الجميع إلى التضامن والتكاتف كضرورة وأولوية عربية، "ولنكن بحجم التحدي".

وكان قرقاش، قد أكد في وقت سابق، أن "العالم العربي وعواصمه لا يمكن أن يكون مشاعا للتدخل الإقليمي، دون حساب أو عقاب".

أنور قرقاش الإمارات العالم العربي

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