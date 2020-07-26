الإمارات تعلن الائتلاف الفائز بتطوير أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم

أبو ظبي - (د ب أ):

أعلنت شركة مياه وكهرباء الإمارات عن فوز الائتلاف الذي تقوده شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" مع الشركاء "إي دي إف" و"جينكو باور" بتطوير محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، أكبر محطة لإنتاج الطاقة الشمسية في العالم .

وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام" اليوم الأحد، أن قدرة المحطة تصل إلى 2 جيجاواط من الكهرباء في منطقة الظفرة على بعد 35 كيلومتراً من أبوظبي، مشيرة إلى أن شركة مياه وكهرباء الإمارات قامت بتوقيع اتفاقية شراء الطاقة واتفاقية المساهمين.

ووفق الوكالة ، نجح هذا المشروع ، الذي خضع لعميلة تقييم شرائية وفقاً لمعايير دقيقة ، بتسجيل تعرفة من بين الأكثر تنافسية في العالم في مجال تكلفة الطاقة الشمسية الكهروضوئية بلغت 97ر4 فلس لكل كيلوواط/ ساعة أي ما يعادل " 35ر1 سنت أمريكي لكل كيلوواط/ ساعة" على أساس التكلفة المستوية للكهرباء.

ولفتت إلى أنه بعد بدء التشغيل التجاري، من المتوقع أن تسهم المحطة في خفض الانبعاثات الكربونية لإمارة أبوظبي بأكثر من 4ر 2 مليون طن متري سنوياً أي ما يعادل إزالة نحو 470 ألف سيارة من الطريق.

وطبقا للوكالة ،ستكون حصة 60 بالمئة من هذا المشروع مملوكة للائتلاف الذي يضم كلا من شركة طاقة، وشركة مصدر؛ بينما ستمتلك كل من إي دي إف وجينكو باور نسبة 40 بالمئة المتبقية.

ومن المتوقع الانتهاء من الإغلاق المالي للمشروع في الربع الثالث من عام 2020، على أن تبدأ المحطة مرحلة الإنتاج الأولي في النصف الأول من عام 2022 والوصول إلى طاقتها الإنتاجية الكاملة في النصف الثاني من عام 2022.

وفور بدء التشغيل التجاري، سترفع محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية القدرة الإنتاجية الإجماليّة من الطاقة الشمسية في أبوظبي إلى حوالي 3.2 جيجاواط.

وقال عثمان آل علي الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات إن توقيع اتفاقية شراء الطاقة ، بعد الحصول على أقل تعرفة تنافسية لإنتاج الطاقة الشمسية، خطوة تدعم الجهود نحو تأمين إمدادات الطاقة على المدى البعيد، وزيادة إسهامات قطاع الطاقة الشمسية في تلبية احتياجات الطاقة الحالية والمستقبلية.

من جهته، قال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" إن مشروع محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية يشكل علامة فارقة على صعيد دولة الإمارات وقطاع الطاقة العالمي ، مشيرا إلى أن محطة الظفرة سترفع إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقة الشمسية في إمارة أبوظبي إلى ما يقارب 3.2 جيجاواط، وذلك بعد وصول المحطة للطاقة التشغيلية الكاملة".

ولفت أن محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية ستوفر الكهرباء لما يقارب 160 ألف منزل في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو أكبر من حجم إنتاج محطة "نور أبوظبي" البالغ 1.2 جيجاواط تقريباً، والتي تعد أكبر محطة مستقلة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في العالم حالياً.