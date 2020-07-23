الرئيس الإماراتي يهنئ السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو

أبوظبي- أ ش أ:

بعث الرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، الخميس، أن نائب رئيس الدولة الإماراتي وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى الشيخ محمد بن زايد بعثا برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس السيسي، كما بعثا برقيتي تهنئة مماثلتين إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.