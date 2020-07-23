فاينانشال تايمز: ترامب أمر بزيادة العملاء الفيدراليين في المدن الأمريكية

لندن- أ ش أ:

كشفت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، في عددها الصادر الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر مئات العملاء الفيدراليين بالانتشار في ولايتي شيكاغو ونيو مكسيكو، لمكافحة ما وصفه بأنه "موجات عنف" في المدن الأمريكية.

وذكرت الصحيفة، في تقرير لها نشرته على موقعها الإلكتروني أن الإعلان عن ذلك جاء في الوقت الذي شهدت فيه العديد من المدن الأمريكية تصاعدًا في العنف المسلح، وهو الاتجاه الذي انتهجه ترامب لإظهار المناطق التي يقودها مسئولون ديمقراطيون بأنها مراكز للخروج على القانون.

وأضافت الصحيفة أن "قرار ترامب في هذا الشأن يأتي بالتزامن مع تعثر حملة إعادة انتخابه، وتقدم منافسه الديمقراطي جو بايدن في بعض استطلاعات الرأي".

ونقلت عن ترامب قوله، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: "أُعلن عن زيادة في تطبيق القانون الفيدرالي في المجتمعات الأمريكية التي ابتليت بالجرائم العنيفة.. لقدبدأنا هذه العملية للتو، وبصراحة، ليس لدينا خيار سوى المشاركة".

وتابعت الصحيفة: "إن هذا القرار هو أحدث ضربة من ترامب، الذي اتهم القادة الديمقراطيين لبعض المدن بتعريض مواطنيهم للخطر أثناء استجابتهم لمطالب نشطاء بوقف تمويل وتفكيك قوات الشرطة المحلية في أعقاب مقتل المواطن جورج فلويد على يد قوات الشرطة في مينيابوليس".

ووافقت بعض المدن على تحويل التمويل من الشرطة إلى برامج الرعاية، بينما أعلن مجلس مدينة مينيابوليس أنه سيبدأ في تفكيك قسم الشرطة المحلي.

وجاءت المبادرة، التي تم الإعلان عنها أمس الأربعاء في أعقاب احتدام الجدل حول تصرفات القوات الفيدرالية في مدينة بورتلاند بولاية أوريجون، حيث نشر ترامب ضباطًا بعد اعتراضات من جانب قادة ديمقراطيين محليين ومسئولين بارزين بالولاية.

ففي بورتلاند، استخدم المارشالات الأمريكيون وضباط وزارة الأمن الداخلي، الذين يرتدون الزي العسكري في كثير من الأحيان، الغاز المسيل للدموع ضد متظاهرين أمام المحكمة الفيدرالية. وفي إحدى الحوادث، ألقى ضباط إدارة الأمن الوطني القبض على رجل واقتادوه في سيارة لا تحمل علامات.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمس الأربعاء، إن الانتشار في شيكاغو ونيو مكسيكو كان جزءاً من مبادرة منفصلة تسمى "عملية الأسطورة"، والتي بدأت في وقت سابق من هذا الشهر في كانساس سيتي بولاية ميسوري.