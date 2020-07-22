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القواعد الأمريكية باليابان ستبدأ نشر أعداد إصابات كورونا

05:49 م الأربعاء 22 يوليه 2020
القواعد الأمريكية باليابان ستبدأ نشر أعداد إصابات كورونا

القواعد الأمريكية باليابان

اليابان - (أ ش أ)

أعلنت القوات الأمريكية في اليابان، أنها سوف تبدأ النشر العلني لأعداد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، التي وصفتها بـ"النشطة" في كل قاعدة عسكرية باليابان مرتين أسبوعيًا.

وذكر بيان أصدرته القوات الأمريكية في اليابان، وأوردته شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء، أن القيادة بالقوات شعرت بأن قدرا أكبر من الشفافية على المستوى الاجتماعي كان ضروريًا من أجل تصور نطاق المشكلة بصورة دقيقة.

وأضاف البيان "أنه مسموح لمنشآتنا في الوقت الحالي نشر الأعداد ذات الصلة بالحالات الإيجابية الجديد المصابة بـ (كوفيد- 19)".

كان قد تم الإبلاغ عن ظهور ما لا يقل عن 7 حالات جديدة في القاعدة البحرية الأمريكية بمدينة يوكوسوكا اليابانية، أمس الثلاثاء، وحالة واحدة في قاعدة "كامب هانسين" التابعة لقوات مشاة البحرية الأمريكية في محافظة أوكيناوا اليابانية.

وبذلك يبلغ إجمالي عدد الحالات المصابة بفيروس (كورونا) وسط القواعد العسكرية الأمريكية في اليابان 153 حالة منذ الأول من شهر يوليو الجاري.

كان وزير الدفاع الياباني، تارو كونو، قد أعلن خلال مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، أن الوزارة تخطط لأن يكون هناك عمال يابانيون في القواعد الأمريكية، بداية من تلك الواقعة في محافظة أوكيناوا، لاستقبال اختبارات فيروس (كورونا)، كما أشار حاكم محافظة أوكيناوا ديني تاماكي، أن الاختبار سيبدأ خلال الأسبوع الجاري في أقرب فرصة.

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