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إذاعة جيش الاحتلال: استشهاد موظف أممي قرب المستشفى الأوروبي بغزة "فيديو"

05:54 م الإثنين 13 مايو 2024

أرشيفية

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أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي استشهاد أحد موظفي الأمم المتحدة قرب المستشفى الأوروبي بغزة، وقالت إن "مصدر النيران لا يزال مجهولا".
وهاجم مستوطنون، اليوم الاثنين، شاحنات المساعدات الإنسانية، قرب حاجز "ترقوميا" غربي مدينة الخليل من أجل منع عبورها من الضفة الغربية المحتلة إلى قطاع غزة، وذلك بحسبما ذكرت "وكالة الأنباء الفلسطينية".
وتأتي تلك الحادثة كإضافة لهجمات المستوطنين المتزايدة في مختلف مدن الضفة الغربية، منذ إعلان الاحتلال الإسرائيلي حربه على قطاع غزة في الـ7 من أكتوبر الماضي.
وجاءت هجمات المستوطنين بين إحراق منازل الفلسطينيين وإتلاف سياراتهم ومحلاتهم وممتلاكاتهم، إضافة إلى الاعتداء عليهم وسقوط عدد من الشهداء.
كما سبق وأن أقام عدد من المستوطين تظاهرات عند المعابر الإسرائيلية لمنع مرور المساعدات إلى قطاع غزة.

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