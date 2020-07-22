الإمارات: أمن واستقرار ليبيا هو ركيزة للأمن القومي المصري والعربي

وكالات

بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية الإماراتي، اليوم الأربعاء، عبر الاتصال المرئي، مع نائب رئيس مجلس النواب الليبي، وزير الخارجية عبدالهادي لحويج تطورات الأوضاع في ليبيا وسبل دعم جهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أن "ما تبذله مصر الشقيقة من جهود كبيرة في هذا الصدد يأتي انطلاقًا من الإيمان العميق بأن أمن واستقرار ليبيا هو ركيزة للأمن القومي المصري والعربي".

وأكد، حرص الإمارات على وحدة ليبيا الشقيقة وتحقيق الأمن والاستقرار على كامل أراضيها.

كما أكد موقف دولة الإمارات الثابت الذي يتسق مع موقف المجتمع الدولي الداعم للمسار السياسي لحل الأزمة الليبية وفقًا لمقررات الأمم المتحدة ومخرجات مؤتمر برلين.

وأشار إلى أن الإمارات تتطلع إلى التوصل إلى تسوية سياسية وحل سلمي ليبي - ليبي وتأمل من الأشقاء في ليبيا تغليب المصلحة الوطنية من أجل تحقيق الاستقرار والأمن في بلادهم ودعم تطلعات الشعب الليبي الشقيق في التنمية والازدهار.