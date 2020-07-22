أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة مايغلاش عليك انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا امتحانات الثانوية العامة حريق إسماعيلية الصحراوي أسعار الذهب الخطيب ومرتضى منصور افتتاح الأسمرات 3 محمود رضا الفريق محمد العصار فيروس كورونا الطقس

الإمارات: أمن واستقرار ليبيا هو ركيزة للأمن القومي المصري والعربي

05:49 م الأربعاء 22 يوليه 2020
الإمارات: أمن واستقرار ليبيا هو ركيزة للأمن القومي المصري والعربي

الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإما

وكالات

بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية الإماراتي، اليوم الأربعاء، عبر الاتصال المرئي، مع نائب رئيس مجلس النواب الليبي، وزير الخارجية عبدالهادي لحويج تطورات الأوضاع في ليبيا وسبل دعم جهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أن "ما تبذله مصر الشقيقة من جهود كبيرة في هذا الصدد يأتي انطلاقًا من الإيمان العميق بأن أمن واستقرار ليبيا هو ركيزة للأمن القومي المصري والعربي".

وأكد، حرص الإمارات على وحدة ليبيا الشقيقة وتحقيق الأمن والاستقرار على كامل أراضيها.

كما أكد موقف دولة الإمارات الثابت الذي يتسق مع موقف المجتمع الدولي الداعم للمسار السياسي لحل الأزمة الليبية وفقًا لمقررات الأمم المتحدة ومخرجات مؤتمر برلين.

وأشار إلى أن الإمارات تتطلع إلى التوصل إلى تسوية سياسية وحل سلمي ليبي - ليبي وتأمل من الأشقاء في ليبيا تغليب المصلحة الوطنية من أجل تحقيق الاستقرار والأمن في بلادهم ودعم تطلعات الشعب الليبي الشقيق في التنمية والازدهار.

عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي الإمارات ليبيا الأمن القومي المصري استقرار ليبيا الأزمة الليبية

الخبر التالى:

مرجع شيعي لبناني: نؤيد طرح البطريرك الماروني بضرورة حياد لبنان عن الصراعات الخارجية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 89078

    عدد المصابين

  • 29473

    عدد المتعافين

  • 4399

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 14989638

    عدد المصابين

  • 8995714

    عدد المتعافين

  • 616162

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:ألف جنيه على بطاقة التموين.. الحكومة تطلق مبادرة تشجيع المنتج المحلي