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"طيران الإمارات" تستأنف رحلاتها إلى ستوكهولم أول أغسطس المقبل

03:16 م الإثنين 20 يوليه 2020
"طيران الإمارات" تستأنف رحلاتها إلى ستوكهولم أول أغسطس المقبل

طيران الإمارات

دبي - أ ش أ

تستأنف شركة "طيران الإمارات" رحلاتها إلى ستوكهولم برحلة واحدة أسبوعيًا اعتبارًا من 1 أغسطس المقبل؛ ليرتفع عدد الوجهات التي تغطيها شبكة الناقلة في أوروبا إلى 22 مدينة، ما يوسع خيارات السفر أمام عملائها بين الشرق الأوسط وآسيا ومنطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية وإفريقيا وأوروبا.

وأوضحت الشركة - في بيان اليوم الاثنين، نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) - أن عدد المحطات التي تغطيها شبكة خطوط طيران الإمارات في أغسطس ستزيد إلى 63 مدينة ما يوفر أمام عملائها حول العالم السفر إلى دبي وعبرها بسهولة وأمان.

وأشارت إلى أن الرحلات سوف تعمل بين دبي وستوكهولم أيام السبت، حيث ستغادر الرحلة "ئي كيه 217" مطار دبي الدولي الساعة 8:40 صباحًا وتصل إلى ستوكهولم الساعة 1:10 بعد الظهر، أما رحلة العودة "ئي كيه 218" فتقلع من مطار ستوكهولم أرلاندا الدولي في الساعة 3:05 عصرًا وتصل إلى دبي في الساعة 11:20 ليلًا.

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طيران الإمارات رحلات جوية أوروبا

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