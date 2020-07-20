تحالف الفتح العراقي يطالب الحكومة باللجوء للجامعة العربية للحد من التدخلات التركية

بغداد - أ ش أ

دعا رئيس تحالف الفتح العراقي هادي العامري، اليوم الإثنين، الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات الدبلوماسية واللجوء للجامعة العربية للاحتجاج وللحد من ما تقوم به تركيا من انتهاكات للسيادة العراقية.

وقال العامري - في بيان نشرتة قناة (السومرية نيوز) - "نتابع بقلق شديد الاجتياح التركي الواسع لشمال العراق وهو أمر مرفوض تحت أيّ ذريعة كانت، فليس ثَمّ مبرر دولي أو مسوغ قانوني أو أي غطاء شرعي له، علماً أن هذا الاجتياح الأخير يختلف عن كل الاعتداءات السابقة من حيث عمق الأرض وفترة الاجتياح".

وأضاف: "قد بلغ الاجتياح الأخير في عمق يصل إلى 25 كم وبوجود مكثف، ويحمل ذلك دلالات خطيرة يبدو فيها الأتراك مريدين لفرض سياسة الأمر الواقع، محاولين تشكيل حزام أمني على غرار الحزام الأمني في شمال سوريا".

وطالب العامري تركيا بالانسحاب الفوري من الأراضي العراقية محذرا من مغبة ما تقوم به أنقرة شمال البلاد.. داعيا الحكومة العراقية إلى إثارة القضية في الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وفي المحافل الدولية.