أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة التعايش مع كورونا إعدام المسماري رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

الصحة العالمية: اختبار 17 لقاحا محتملا لكورونا على البشر حاليا

11:41 م الخميس 02 يوليه 2020
الصحة العالمية: اختبار 17 لقاحا محتملا لكورونا على البشر حاليا

اختبار 17 لقاحا محتملا لكورونا

جنيف - (د ب أ):

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس أن هناك 17 لقاحا محتملا لفيروس كورونا تخضع حاليا لتجارب سريرية على البشر.

وقالت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة في ختام مؤتمر بحثي لفيروس كورونا استمر لمدة يومين، مشيرة إلى إن جامعة أكسفورد البريطانية تعمل على تطوير اللقاح الأكثر تقدما والمرشح للاستخدام.

وقالت المنظمة إنها ما زالت متفائلة، حتى لو لم تنجح التجارب الحالية.

وذكرت آنا ماريا هيناو ريستريبو، المسؤولة عن الأبحاث والتطوير في منظمة الصحة العالمية أن: "لدينا مرحلة إنتاج واسعة تشمل أربعة أنواع مختلفة من اللقاحات".

ويتم حاليا إجراء أبحاث على أكثر من 150 مادة نشطة في البحث عن لقاح فيروس كورونا.

ويعد لقاح "ايه زد دي 1222" الذي تطوره جامعة أكسفورد أول لقاح يدخل المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، مما يعني استخدامه في اختبارات واسعة النطاق على كثير من الأشخاص لتحديد فعاليته وسلامته.

لقاح كورونا الأبحاث العلمية فيروس كورونا الصحة العالمية

الخبر التالى:

استطلاع: الناخبون الشباب في أمريكا يرون ترامب عنصريا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 71299

    عدد المصابين

  • 19288

    عدد المتعافين

  • 3120

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 10776482

    عدد المصابين

  • 5528165

    عدد المتعافين

  • 517666

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:انهيار البطل.. مانشستر سيتي يفسد احتفالات ليفربول بهزيمة ثقيلة