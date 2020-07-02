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الإمارات تسجل 400 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 49,469 حالة

08:50 م الخميس 02 يوليه 2020
الإمارات تسجل 400 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 49,469 حالة

فيروس كورونا

أبوظبي - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تسجيل 400 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 49,469 حالة.

وقالت الوزارة - وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية اليوم الخميس - إنه تم تسجيل وفاة شخص مصاب بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 317 حالة.

وأضافت وزارة الصحة الاماراتية أنه تم شفاء 504 حالات جديدة وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 38,664 .

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